Противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 создадут в России

Фото: Минобороны РФ

Противоспутниковые комплексы на базе истребителя МиГ-31Д и самолета с боевым лазером на базе Ил-76 создадут в России. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание «Военная мысль».

Так, на базе МиГ-31 в настоящее время создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой, а на базе Ил-76 — боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон». Кроме того, в материале говорится об активной работе над боевой лазерной системой «Пересвет», передает ТАСС.

Накануне в пресс-службе Министерства обороны России рассказали об еще одной разработке. Так, защитные свойства брони производства Арзамасского машиностроительного завода были улучшены в соответствии с пожеланиями военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Кроме того, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу с инспекцией обошел цеха данного производства, в которых выпускаются современные средства поражения — боеприпасы различной номенклатуры, включая авиационные и артиллерийские. Министру доложили об увеличении за последние месяцы объема создаваемой продукции.