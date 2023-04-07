Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 создадут в России

Евгений Жуков
Общество
Противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 создадут в России
Фото: Минобороны РФ

Противоспутниковые комплексы на базе истребителя МиГ-31Д и самолета с боевым лазером на базе Ил-76 создадут в России. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание «Военная мысль».

Так, на базе МиГ-31 в настоящее время создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой, а на базе Ил-76 — боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон». Кроме того, в материале говорится об активной работе над боевой лазерной системой «Пересвет», передает ТАСС.

Накануне в пресс-службе Министерства обороны России рассказали об еще одной разработке. Так, защитные свойства брони производства Арзамасского машиностроительного завода были улучшены в соответствии с пожеланиями военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Кроме того, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу с инспекцией обошел цеха данного производства, в которых выпускаются современные средства поражения — боеприпасы различной номенклатуры, включая авиационные и артиллерийские. Министру доложили об увеличении за последние месяцы объема создаваемой продукции.

Россия Спутники Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте