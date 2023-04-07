Си Цзиньпин пообещал поддержать любой план Франции по миру на Украине

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Китай поддержит любой план Франции, который приведет к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

— Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость, — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что все заинтересованные стороны конфликта должны стремиться к мирному урегулированию и идти навстречу друг к другу, передает South China Morning Post.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Евросоюзом. По ее словам, Китай не является участником конфликта.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль КНР на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты, заявил «Вечерней Москве» глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.