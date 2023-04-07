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В Саудовской Аравии посоветовали НАТО не испытывать терпение России

Евгений Силаев
В мире
В Саудовской Аравии посоветовали НАТО не испытывать терпение России
Фото: flickr/nato

Североатлантическому альянсу (НАТО) лучше не испытывать терпение России, ведь она сможет уничтожить этот военно-политический блок. Об этом заявил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

— Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят, — написал аль-Али, чьи слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине. При этом он подчеркнул, что это никак не повлияет на ход и результаты спецоперации.

Россия имеет все шансы выйти из конфликта с Североатлантическим альянсом победителем, заявил французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад Советского Союза за 15 лет до этого события.

Тодд считает, что политические элиты западных государств спровоцировали украинский конфликт, недооценив силы России. Из-за подобного просчета НАТО находится в большой опасности.

Россия Саудовская Аравия НАТО
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