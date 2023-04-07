Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Продажи чипов во всем мире упали на 20 процентов

Евгений Белоусов
В мире
Продажи чипов во всем мире упали на 20 процентов
Фото: Unsplash

Уже шестой месяц подряд продажи чипов во всем мире стремительно снижаются. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Ассоциации полупроводниковой промышленности.

Так, в феврале продажи упали на 20,7 процента год к году — до 39,7 миллиарда долларов. Больше всего продажи чипов снижаются в Китае: там они сократились на 34,2 процента.

В Азиатско-Тихоокеанском и других регионах снижение фиксируется на 22,1 процента, а в Северной и Южной Америке — на 14,8 процента. Рост продаж зафиксирован только в Японии — всего 1,2 процента, говорится на сайте ассоциации.

Американская компания Nvidia приняла решение о запрете продажи поддельных видеокарт GeForce, сделанных в Китае. Производитель совместно с китайскими интернет-магазинами начал удалять страницы неизвестных брендов, продающих видеокарты.

Подобные товары, как отмечается, стоят дешевле оригинальной продукции. Примечательно, что поддельные видеокарты вышли не только на китайский, но и на международный рынок.

Бизнес Технологии Компьютеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте