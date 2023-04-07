Продажи чипов во всем мире упали на 20 процентов

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Уже шестой месяц подряд продажи чипов во всем мире стремительно снижаются. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Ассоциации полупроводниковой промышленности.

Так, в феврале продажи упали на 20,7 процента год к году — до 39,7 миллиарда долларов. Больше всего продажи чипов снижаются в Китае: там они сократились на 34,2 процента.

В Азиатско-Тихоокеанском и других регионах снижение фиксируется на 22,1 процента, а в Северной и Южной Америке — на 14,8 процента. Рост продаж зафиксирован только в Японии — всего 1,2 процента, говорится на сайте ассоциации.

Американская компания Nvidia приняла решение о запрете продажи поддельных видеокарт GeForce, сделанных в Китае. Производитель совместно с китайскими интернет-магазинами начал удалять страницы неизвестных брендов, продающих видеокарты.

Подобные товары, как отмечается, стоят дешевле оригинальной продукции. Примечательно, что поддельные видеокарты вышли не только на китайский, но и на международный рынок.