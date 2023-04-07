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США на год продлили ряд введенных против России санкций

Евгений Силаев
В мире
США на год продлили ряд введенных против России санкций
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден продлил ряд санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Срок действия введенных ограничений продлен еще на год. Речь идет в том числе о санкциях, введенных в 2021 году, говорится на сайте Белого дома.

В конце марта Министерство торговли США продлило на 180 дней введенные против российской авиакомпании «Аэрофлот» экспортные ограничения. В первую очередь речь идет о временном отказе в экспортных привилегиях.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в феврале заявил о срыве планов западных государств по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества. При этом дипломат назвал нынешнюю обстановку в мире эпохой кардинальных необратимых перемен.

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