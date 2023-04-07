Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в реестр иноагентов

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Российский журналист, писатель и военный корреспондент Аркадий Бабченко включен в реестр иноагентов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Минюста.

— Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день Бабченко проживает за пределами России. Также в реестр иностранных агентов попало общество с ограниченной ответственностью «Хроникер».

Принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.