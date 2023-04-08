Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков ВСУ

Юлия Курганова
В мире
Депутат Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков ВСУ
Фото: bundeskanzler.de

Политика правительства ФРГ, которое идет на поводу у Соединенных Штатов и оружейных концернов, привела к тому, что Берлин единолично передал Украине танки, несмотря на заявления Америки о совместных поставках. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагдален.

— Под давлением США правительство поставило Киеву танки Leopard. После чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена, — заявила она.

По словам парламентария, канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение. Также Дагдален указала на правоту критиков политика, говоривших, что американцы «отсидятся», пока ФРГ будет снабжать бронетехникой украинскую армию, сообщает издание Jungle Welt.

В связи с возросшим спросом на немецкие танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS. Об этом 6 апреля сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна ФРГ Renk Зузанне Виганд. По ее словам, в настоящее время предприятие фиксирует запрос минимум на 300 таких танков. Она добавила, что такая боевая техника после изготовления может стоять на вооружении около 40 лет.

Украина Депутаты США Германия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте