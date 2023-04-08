Депутат Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков ВСУ

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Политика правительства ФРГ, которое идет на поводу у Соединенных Штатов и оружейных концернов, привела к тому, что Берлин единолично передал Украине танки, несмотря на заявления Америки о совместных поставках. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагдален.

— Под давлением США правительство поставило Киеву танки Leopard. После чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена, — заявила она.

По словам парламентария, канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение. Также Дагдален указала на правоту критиков политика, говоривших, что американцы «отсидятся», пока ФРГ будет снабжать бронетехникой украинскую армию, сообщает издание Jungle Welt.

В связи с возросшим спросом на немецкие танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS. Об этом 6 апреля сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна ФРГ Renk Зузанне Виганд. По ее словам, в настоящее время предприятие фиксирует запрос минимум на 300 таких танков. Она добавила, что такая боевая техника после изготовления может стоять на вооружении около 40 лет.