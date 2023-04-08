Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

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В этом году православные христиане отпразднуют Вербное воскресенье 9 апреля. Священник Николай Савченко рассказал «Вечерней Москве», как правильно провести этот день.

По его словам, в Вербное воскресенье необходимо продолжать соблюдать пост, но можно добавить рыбу в свой рацион.

— Все дни до пасхи необходимо соблюдать пост. Вербное воскресенье не является исключением. Однако в этот день есть небольшое послабление. В меню можно включить рыбные блюда, — отметил Савченко.

Также в этот день нужно освятить веточки вербы или ивы в церкви, напомнил священник.

Кроме того, в Вербное воскресенье нужно отказаться от развлечений и заниматься серьезными делами, посоветовал Савченко.

— Вербное воскресенье — это последний день перед страстной седмицей, а также начало отсчета недели до Пасхи. В этот день не следует предаваться развлечениям, веселью. Лучше сосредоточиться на соблюдении поста, быть серьезнее, — подчеркнул священнослужитель.

А как правильно выбрать вербу «ВМ» объяснил профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.