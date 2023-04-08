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Приметы и советы

Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз

Юлия Курганова
В мире
Предсказавший крах Украины профессор из США объяснил свой прогноз
Фото: president.gov.ua

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, чьи слова на экспертной конференции Bank of America возмутили ее участников и привели к отмене мероприятия, пояснил, что он предсказывал поражение Украины только аналитически.

Ранее американский Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за пророссийских комментариев, на которые пожаловались клиенты. Жалобы касались содержания комментариев нескольких спикеров на форумах мероприятия. Например, Петро сказал, что Киев ждет поражение.

— Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе. Есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ, — цитирует его РИА Новости.

Профессор добавил, что Украине необходим длительный период, чтобы оправиться и восстановить экономическую стабильность, на это могут уйти десятки лет. В том числе украинским властям следует договариваться с миллионами русскоязычных граждан, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Еще нужно урегулировать вопросы с Россией о границе и выправить отношения в других сферах. Без этого Киев останется нищим и изолированным, добавил эксперт.

7 апреля экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для избавления страны от коррупции необходимо заменить нынешнего президента Владимира Зеленского.

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