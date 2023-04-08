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Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на следующей неделе в Центральной России

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на следующей неделе в Центральной России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В центральной части европейской России наступит майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Если говорить о центре европейской России, то и в выходные, и на следующей неделе погода будет определяться только антициклональной циркуляцией. Это значит, что она будет замечательной: температура будет опережать свое развитие. Если еще в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода, — рассказал он.

По словам синоптика, в субботу, 8 апреля, температура поднимется до 11-13 градусов, в воскресенье и понедельник — до 13-15 градусов. Со вторника по пятницу, с 11 по 14 апреля, ожидается плюс 13-18 градусов.

По словам Вильфанда, такое потепление связано с тем, что формировать температуру в теплом секторе антициклона будет не только солнце, но и теплый воздух, передает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что по-майски теплая погода наступит в Москве уже на следующей неделе. По мнению синоптика, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

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