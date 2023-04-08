Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Индии рассказали, как один маневр России разозлит США

Юлия Курганова
В мире
В Индии рассказали, как один маневр России разозлит США
Фото: shutterstock

Заход корабля ВМФ России «Адмирал Горшков» в саудовский порт впервые за последние десять не понравится США. Об этом рассказали в сюжете индийского канала WION.

Фрегат из состава Северного флота показывает свои боевые возможности в рамках учений — «и, возможно, заставляет нервничать Запад», отметили журналисты. Также Соединенные Штаты насторожит реализация «дипломатической миссии» — дальний поход боевого корабля к берегам ЮАР и далее до Саудовской Аравии «наделал немало шума».

— Корабль ВМФ РФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации президента США Джо Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона, — заявили в сюжете.

Также большое неудовольствие американцев вызывает и тесное сотрудничество Эр-Рияда с Россией и членами ОПЕК.

Канал сообщил, что «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые являются «центральным элементом» российского гиперзвукового арсенала, передает РИА Новости.

— Считается, что данное оружие позволяет получить преимущество над любым противником благодаря его скорости, примерно в пять раз превышающей звуковую, и высокой маневренности, — указал WION.

НАТО лучше не испытывать терпение России, ведь она сможет уничтожить этот военно-политический блок. Об этом заявил обозреватель саудовского издания Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.

ВМФ РФ Россия США Саудовская Аравия Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте