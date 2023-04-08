В Индии рассказали, как один маневр России разозлит США

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Заход корабля ВМФ России «Адмирал Горшков» в саудовский порт впервые за последние десять не понравится США. Об этом рассказали в сюжете индийского канала WION.

Фрегат из состава Северного флота показывает свои боевые возможности в рамках учений — «и, возможно, заставляет нервничать Запад», отметили журналисты. Также Соединенные Штаты насторожит реализация «дипломатической миссии» — дальний поход боевого корабля к берегам ЮАР и далее до Саудовской Аравии «наделал немало шума».

— Корабль ВМФ РФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации президента США Джо Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона, — заявили в сюжете.

Также большое неудовольствие американцев вызывает и тесное сотрудничество Эр-Рияда с Россией и членами ОПЕК.

Канал сообщил, что «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые являются «центральным элементом» российского гиперзвукового арсенала, передает РИА Новости.

— Считается, что данное оружие позволяет получить преимущество над любым противником благодаря его скорости, примерно в пять раз превышающей звуковую, и высокой маневренности, — указал WION.

НАТО лучше не испытывать терпение России, ведь она сможет уничтожить этот военно-политический блок. Об этом заявил обозреватель саудовского издания Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.