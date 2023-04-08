Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ разместило кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне проведения спецоперации на Украине ликвидировали командный пункт ВСУ.

Экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинской армии и нанесли мощный огневой удар для продвижения мотострелковых подразделений.

Показано, как танк отработал по ВСУ и скрылся за рельефом местности. Такие быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику «огненную карусель», отметили в ведомстве. Получив подтверждение уничтожения противника, экипаж убыл в район ожидания, передает РИА Новости.

— Боевые задачи в составе экипажей танков выполняют военные, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения спецоперации. Каждый из них знает, за что сражается, и желает скорейшей победы, — рассказали в Минобороны.

Видео: Telegram / РИА Новости

Защитные свойства брони производства Арзамасского машиностроительного завода улучшены в соответствии с пожеланиями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщили 6 апреля в пресс-службе в Минобороны РФ. Представители руководства завода доложили главе ведомства Сергею Шойгу о модернизации защитных свойств брони.

Украина Армия Минобороны Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте