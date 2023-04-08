Минобороны опубликовало кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ разместило кадры боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа, которые на передовых позициях в зоне проведения спецоперации на Украине ликвидировали командный пункт ВСУ.

Экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинской армии и нанесли мощный огневой удар для продвижения мотострелковых подразделений.

Показано, как танк отработал по ВСУ и скрылся за рельефом местности. Такие быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику «огненную карусель», отметили в ведомстве. Получив подтверждение уничтожения противника, экипаж убыл в район ожидания, передает РИА Новости.

— Боевые задачи в составе экипажей танков выполняют военные, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах проведения спецоперации. Каждый из них знает, за что сражается, и желает скорейшей победы, — рассказали в Минобороны.

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Защитные свойства брони производства Арзамасского машиностроительного завода улучшены в соответствии с пожеланиями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщили 6 апреля в пресс-службе в Минобороны РФ. Представители руководства завода доложили главе ведомства Сергею Шойгу о модернизации защитных свойств брони.