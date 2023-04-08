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В ЮАР сообщили, что готовятся к участию Путина в саммите БРИКС в августе

Юлия Курганова
В мире
В ЮАР сообщили, что готовятся к участию Путина в саммите БРИКС в августе
Фото: infobrics.org

В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин и остальные лидеры БРИКС (Индия, Бразилия, Китай и ЮАР) будут лично участвовать в саммите организации, который пройдет в ЮАР в августе текущего года. Об этом сообщил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

— У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите, — сказал он, отметив, что представители России не утверждали обратного.

Суклал рассказал, что приглашение главе России направил президент ЮАР Сирил Рамафоса, в ответ на это российский лидер поблагодарил его. Он подчеркнул, что ЮАР готовится к тому, что все лидеры приедут на саммит. По его словам, кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, передает РИА Новости.

Казань станет местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Председателем оргкомитета по подготовке председательства назначен помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

В августе в ЮАР пройдет саммит группы БРИКС. В нем должен принять участие Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.

ЮАР БРИКС Россия Владимир Путин
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