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В России увеличился спрос на внутренние горные курорты

Никита Худяков
Общество
В России увеличился спрос на внутренние горные курорты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона зафиксировали прирост турпотока на 10–15 процентов. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Самым востребованным курортом стала Красная Поляна, которая сформировала 58 процентов продаж. Также россияне ездили кататься в Архыз, Шерегеш, Домбай и Приэльбрусье. Это связано с ограниченным числом доступных выездных направлений.

В комплексе «Роза Хутор» закрытие горнолыжного сезона запланировано на 21 апреля, в Красной Поляне трассы будут работать до 10 мая. На этот период апартаменты и отели заполнены уже более чем на 45 процентов, говорится в материале.

Для отпуска лучше всего выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом «Вечерней Москве» заявила доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова.

По ее словам, определить, какой месяц больше остальных подходит для отпуска, можно с помощью производственного календаря.

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