СМИ: Костомаров мечтает начать двигаться и выйти из больницы

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановление в поликлинике после болезни и хочет начать двигаться. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

— Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы, — приводит Sport24 комментарий источника.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. После этого у него началось отмирание тканей конечностей и возникли другие проблемы со здоровьем.

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что здоровье Романа Костомарова постепенно улучшается, а позитивные новости о его состоянии настраивают на положительный лад и вселяют надежду.

В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщали СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.