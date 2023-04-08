Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 71 самолета Китая

Фото: Unsplash

71 самолет Вооруженных сил Китая приблизился к острову Тайвань. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе тайваньского министерства обороны.

По данным ведомства, 45 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Кроме того, местные военные зафиксировали приближение девяти военных кораблей, передает РИА Новости.

Аналогичная ситуация произошла в начале марта. Тогда Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии КНР. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Позже министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Пекин продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем. При этом китайские власти оставят за собой право принимать необходимые по этому вопросу меры.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль КНР на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты, заявил «Вечерней Москве» глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.