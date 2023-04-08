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Задержка поездов по техническим причинам произошла на МЦД-2

Евгений Силаев
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Задержка поездов по техническим причинам произошла на МЦД-2
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пригородные поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) по техническим причинам задерживаются в обе стороны. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На МЦД-2 по техническим причинам задерживаются пригородные поезда в обе стороны, — говорится в сообщении.

На участке от Курского вокзала до Перервы составы движутся со сниженной скоростью, в результате чего задерживается время их прибытия. На текущий момент специалисты вводят расписание в график, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

6 апреля на станции Москва-Пассажирская-Казанская начались масштабные работы по переключению первого главного пути. Это необходимо для обеспечения движения по будущему третьему маршруту Московских центральных диаметров.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будут останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.

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