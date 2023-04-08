Врач Берлускони рассказал о состоянии госпитализированного политика

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони положительно реагирует на терапию, его состояние стабильно. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил лечащий врач политика Альберти Дзангрилло.

По его словам, ситуация сложная, но, несмотря на это, Берлускони хорошо реагирует на терапию. Врач отметил, что у медработников нет «ни оптимизма, ни пессимизма» относительно лечения экс-министра.

— Наша цель — суметь добиться разрешения клинико-патологической картины. Инфекция легких — это осложнение патологической клинической картины другого характера, которую мы лечим наилучшим образом, — заявил Дзангрилло, чьи слова приводит la Repubblica.

5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». По информации СМИ, 86-летний политик находился в палате интенсивной терапии. Причиной обращения к медикам стала одышка.

6 апреля стало известно о диагностировании у экс-премьера лейкемии. Заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации.