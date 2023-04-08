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Приметы и советы

В Ереване полиция задержала мужчину, разыскиваемого в РФ за дезертирство

Юлия Курганова
В мире
В Ереване полиция задержала мужчину, разыскиваемого в РФ за дезертирство
Фото: shutterstock

Сотрудники полиции в Армении задержали в Ереване мужчину, который разыскивается в России по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в субботу, 8 апреля, в министерстве внутренних дел республики.

Обвиняемого задержали в пятницу, 7 апреля.

— На улице Нар-Доса в Ереване был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве, — сказано на сайте ведомства.

О задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска, передает РИА Новости.

24 марта барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к 6,5 года колонии строгого режима за дезертирство. По данным следствия, мужчина опасался направления в зону проведения спецоперации. Чтобы избежать этого, он продал имущество и сообщил командованию недостоверные сведения о своем состоянии. После этого мужчина попытался скрыть за рубежом, но был задержан на границе.

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