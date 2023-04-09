BMJ: Превышение максимальной суточной дозы сахара грозит развитием 83 патологий

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Исследование китайских и американских ученых установило, что при злоупотреблении сахаром увеличивается риск развития семи видов рака.

Специалисты проанализировали 67 обсервационных исследований и шесть клинических испытаний. Они выяснили, что избыток сахара провоцирует появление 83 патологических состояний, включая диабет, ожирение, гипертонию, инсульт, депрессию и онкологию.

Ученые предупредили, что максимальная суточная доза сахара не должна превышать 25 граммов. Отмечается, что сахар, который содержатся во фруктах и овощах, не оказывают такого негативного влияния на организм, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на журнал British Medical Journal.

В борьбе с лишними килограммами имеет значение не только то, сколько человек ест, но и то, что именно присутствует в его рационе. От чего стоит отказаться и чем заменить продукты, приводящие к ожирению, рассказала врач — гепатолог-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Так, вместо сладкой газировки лучше пить компоты из сухофруктов без добавления сахара или безалкогольные глинтвейны.