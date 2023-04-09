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Приметы и советы

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Никита Худяков
В мире
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Фото: shutterstock

Золотовалютные резервы Украины в настоящее время составляют более 30 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

— Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов, — сказал он.

По словам Устенко, этих средств будет достаточно, чтобы покрыть импорт в стране на более чем пять месяцев, передает ТАСС.

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов накануне приняло решение выделить украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него будут включены боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов противоракетной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. По прогнозу искусственного интеллекта, благодаря ряду факторов экономика страны находится в достаточно стабильном состоянии, но перед государством стоят довольно серьезные вызовы. В чем заключается суть прогноза и насколько он правдив — в материале «Вечерней Москвы».

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