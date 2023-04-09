Специальные группы для борьбы с поставленными ВСУ западными танками создали в ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены ВСУ странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

— Работа эта организована исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп, — сказал он.

Арифулин отметил, что начальник управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом подготовил методические рекомендации и организовал методику выполнения. Отмечается, что Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь.

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