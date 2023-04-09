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Специальные группы для борьбы с поставленными ВСУ западными танками создали в ВС РФ

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Специальные группы для борьбы с поставленными ВСУ западными танками создали в ВС РФ
Фото: Минобороны РФ

Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены ВСУ странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

— Работа эта организована исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп, — сказал он.

Арифулин отметил, что начальник управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом подготовил методические рекомендации и организовал методику выполнения. Отмечается, что Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь.

Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.

Чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

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