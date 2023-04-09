Сергей Собянин рассказал о строительстве новой автодороги в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, поселение Рязановское, Залинейный переулок Карта всех событий

В ТиНАО приступили к строительству новой автодороги. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Участок от улицы Южная в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское сделаем четырехполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы Остафьево МЦД-2 будет удобнее, — рассказал глава города.

Также планируется расширить Южную улицу и Залинейный переулок до двух полос в каждом направлении. При этом Залинейный переулок будет продлен до Варшавского шоссе, где появится съезд на трассу.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Для общественного транспорта рядом со станцией Остафьево МЦД-2 специалисты построят разворотное кольцо и пешеходный тротуар с велосипедной дорожкой. Все работы планируется завершить в 2024 году, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, уже в 2023 году завершится строительство МСД. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.