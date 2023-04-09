Эксперт Галямов назвал профессии, в которых ИИ не сможет заменить человека

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Нейросети не смогут заменить человека в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги. Об этом рассказал руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Ринат Галямов.

— ИИ (искусственный интеллект — прим. «ВМ») не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей — пояснил он.

При этом, добавил эксперт, иногда нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, ИИ используется в медицине для диагностики МРТ-снимков, но окончательное решение о лечении принимает врач, передает РИА Новости.

Прошлый год стал прорывным в сфере искусственного интеллекта. Нейросеть научилась рисовать впечатляющие картины, писать программный код и стихи и даже попыталась доказать научную теорему. О главных достижениях ИИ, а также о том, несет ли его развитие опасность для человека, — в материале «Вечерней Москвы».