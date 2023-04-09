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Гериатр Дубова рассказала, как пожилым людям поддерживать мышцы в тонусе

Никита Худяков
Общество
Гериатр Дубова рассказала, как пожилым людям поддерживать мышцы в тонусе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В пожилом возрасте человеку необходимо поддерживать физическую деятельность, чтобы снизить риск падений. Об этом рассказала главный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Республики Коми Наталья Дубова.

Врач отметила, что пожилым людям необходимо поддерживать мышцы в тонусе. Любые физические действия, например, кратковременная гимнастика по утрам или прогулка на свежем воздухе, будут положительно влиять на здоровье.

По словам специалиста, с возрастом у людей начинает уходить мышечный тонус, в связи с этим учащаются случаи падения пожилых людей. Гериатр подчеркнула, что для предотвращения неприятных инцидентов нужно пользоваться тростью во время ходьбы, передает «БНК».

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям не рекомендуется пить молоко при плохой переносимости этого продукта. Если после употребления напитка никаких побочных действий нет, то его необходимо и дальше использовать в рационе.

Также Соломатина отметила, что вишневый сок является самым полезным для пожилых людей, так как в нем содержится гормон сна мелатонин.

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