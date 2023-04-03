Диетолог Соломатина рассказала, когда пожилым людям не стоит пить молоко

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Пожилым людям не рекомендуется пить молоко при плохой переносимости этого продукта. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов, и продукт перестает нормально усваиваться. Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея. Тогда молоко пить не нужно, — сказала она.

Также специалист предупредила, что напиток может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом или аллергию. В этом случае не следует продолжить пить молоко. Если после употребления напитка никаких побочных действий нет, то его необходимо и дальше использовать в рационе. Врач отметила, что молоко очень полезно для пожилых людей, передает «Москва 24»

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