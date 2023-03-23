Диетолог Соломатина назвала самый полезный сок для пожилых людей

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Вишневый сок является самым полезным для пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что вишня содержит гормон сна мелатонин. Из-за этого его рекомендуется пить вечером, а лучше — за час до сна.

— Пить надо через трубочку, потому что кислоты все-таки могут повреждать зубную эмаль, — посоветовала Соломатина.

Кроме того, сок лучше делать самостоятельно, причем не только из свежих ягод, но и из замороженных. В таком случае напиток будет более полезным для здоровья, рассказала Соломатина телеканалу «Москва 24».

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