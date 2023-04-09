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Два кафе откроются в международном центре самбо и центре бокса в «Лужниках»

Никита Худяков
Город
Два кафе откроются в международном центре самбо и центре бокса в «Лужниках»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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На городских торгах будут реализованы два помещения под открытие точек общественного питания в международном центре самбо и центре бокса в Новолужнецком проезде. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Предприниматели могут арендовать объекты площадью 197,8 и 203 квадратных метра. Они будут реализованы на открытых аукционах в электронной форме, которые пройдут 2 мая, — сказал он.

Отмечается, что победители торгов смогут открыть кафе для сотрудников комплекса «Лужники», посетителей и спортсменов. Договоры аренды будут заключены на три года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на торги права на ведение торговой деятельности в двух нестационарных объектах парка искусств «Музеон». Победители торгов заключат договоры сроком на пять лет.

Первый объект, расположенный неподалеку от главного входа в парк рядом со зданием Новой Третьяковки, представляет собой киоск с витриной. Второй состоит из павильона и летней веранды.

Кафе Москва Лужники
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