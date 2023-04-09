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Минские соглашения были игрой в наперстки, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали, — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря, соглашение усугубило ситуацию, так как Украина начала устраивать в стране «бойню русских». Он отметил, что это приблизило начало специальной военной операции.

В конце марта бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключение Минских соглашений оказалось выгодным властям Украины. По его словам, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь».

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, понятия чести и порядочности — не для них.

За день до этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. По ее мнению, несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.