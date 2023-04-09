Welt am Sonntag: В ЕС сомневаются в плане по передаче Украине миллиона снарядов

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Военные круги Евросоюза (ЕС) не уверены в том, что план по передаче Украине миллиона снарядов калибром 155 миллиметров может быть реализован. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По информации издания, 17 стран ЕС и Норвегия должны передать Украине снаряды из собственных запасов. Однако переговоры по данному вопросу идут тяжело.

— В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года, — пишет издание.

8 марта Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок.

20 марта страны ЕС утвердили соответствующий план. Средства на реализацию плана будут выделены из Европейского фонда мира.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, говоря о помощи с поставками оружия Украине для достижения мира, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель.