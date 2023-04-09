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Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах

Евгений Силаев
В мире
Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах
Фото: shutterstock

В результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

— Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека, несколько пострадали, — заявил Дарманен в своем Twitter.

На месте происшествия сейчас работают спасатели. Состояние здоровья пострадавших в данный момент не раскрывается.

1 февраля сообщалось, что на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел сход лавины, из-за которого два туриста погибли и еще 19 пострадали. Среди пострадавших человек было восемь граждан России.

12 февраля трех жителей Углегорска, в том числе подростка, которых искали на Сахалине, нашли спасатели. Группа на двух снегоходах пропала в районе местного мыса Ламанон. Их поиски начались вечером того же дня и продолжались всю ночь. Согласно сообщениям в местных социальных сетях, в группе были отец с сыном, которые уже попадали в схожую ситуацию в 2017 году.

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