WP: ВСУ сталкиваются с дефицитом средств ПВО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и других боеприпасов. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США.

По информации издания, имеющиеся силы ПВО смогут выдержать не более трех волн российских ударов. По прогнозам газеты, запасы должны истощиться к 23 мая.

Кроме того, из-за истощения запасов зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» выйдут из строя 13 апреля, HIMARS — 15 апреля, а «Оса» станет недоступна к маю, отмечает газета.

7 апреля издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов США об Украине, о КНР и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Часть секретных документов Соединенных Штатов, которые на этой неделе появились в соцсетях, касается ситуации в городе Артемовске. Бумаги датированы концом февраля — началом марта. В них говорится, как военное командование ВСУ оценивало обстановку в Артемовске на тот момент.