Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЦСКА разгромил «Химки» в матче 22-го тура РПЛ

Евгений Силаев
Спорт
ЦСКА разгромил «Химки» в матче 22-го тура РПЛ
Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Москве.

Матч завершился со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Иван Обляков, Бактиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА с 41 очком в активе расположился на четвертой строчке Российской премьер-лиги. В свою очередь «Химки» идут на 15-м месте с 13 баллами.

Кроме того, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, одержав тем самым первую победу в РПЛ в 2023 году. Все забитые мячи пришлись на второй тайм матча.

Накануне в рамках чемпионата России столичный «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо». Матч завершился со счетом 3:3.

Ранее столичное «Торпедо» обыграло воронежский «Факел» со счетом 2:0, одержав первую победу под руководством Жозепа Клотета. В составе хозяев на 34-й минуте отличился Илья Кухарчук. В компенсированное время матча Равиль Нетфуллин упрочил преимущество автозаводцев.

Футбол РПЛ (Российская премьер-лига) ФК «Химки» ФК ЦСКА
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте