ЦСКА разгромил «Химки» в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Москве.

Матч завершился со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Иван Обляков, Бактиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА с 41 очком в активе расположился на четвертой строчке Российской премьер-лиги. В свою очередь «Химки» идут на 15-м месте с 13 баллами.

Кроме того, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, одержав тем самым первую победу в РПЛ в 2023 году. Все забитые мячи пришлись на второй тайм матча.

Накануне в рамках чемпионата России столичный «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо». Матч завершился со счетом 3:3.

Ранее столичное «Торпедо» обыграло воронежский «Факел» со счетом 2:0, одержав первую победу под руководством Жозепа Клотета. В составе хозяев на 34-й минуте отличился Илья Кухарчук. В компенсированное время матча Равиль Нетфуллин упрочил преимущество автозаводцев.