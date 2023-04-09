В Госдуме усомнились в возможности пасхального перемирия с Украиной

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Вероятность заключения пасхального перемирия между Россией и Украиной крайне мала. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что многие верующие, в том числе участвующие в боевых действиях, хотели бы отметить праздник в спокойной обстановке. Однако, по мнению Чепы, договориться об этом будет крайне сложно.

— Кто будет договариваться? С кем договариваться? С Украиной? С (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре. Это святое место для всех православных. Все действия направленны на раскол церкви — это было и до специальной военной операции, — заявил Чепа в беседе с Lenta.ru.

Подобную инициативу российская сторона уже пыталась реализовать в начале этого года, когда президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда сообщил, что Киев не воспринимает всерьез предложение о временном прекращении огня в зоне конфликта на Рождество. По его словам, президент Украины уже предлагал «четкую формулу мира из 10 шагов».