Онколог Нетесов назвал семь необычных причин возникновения рака

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Появление рака может быть вызвано психосоматикой или другими причинами. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил онколог Александр Нетесов.

По его словам, стресс может спровоцировать возникновение рака. Это связано с тем, что постоянное волнение устраивает организму «встряску». В некоторых случаях стресс приводит к недосыпу, что также может спровоцировать развитие злокачественной опухоли.

Среди других необычных причин эксперт называет социальную изоляцию, одиночество, чувство скорби и депрессию. Кроме того, если в организме уже есть воспаления, то они тоже могут привести к развитию рака.

Еще одним «триггером» Нетесов назвал взаимодействие с электромагнитными полями. Они являются своего рода канцерогеном, передает «ФедПресс».

Исследование китайских и американских ученых помогло выявить, что при злоупотреблении сахаром увеличивается риск развития семи видов рака. Они выяснили, что избыток сахара провоцирует появление 83 патологических состояний, включая диабет, ожирение, гипертонию, инсульт, депрессию и онкологию.