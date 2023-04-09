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Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Евгений Силаев
Общество
Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Выпьем за любовь». Об этом свидетельствует база данных ведомства.

Знак будет зарегистрирован по девяти международным классам товаров и услуг. В частности, Николаев сможет продавать алкоголь, безалкогольные напитки, выпускать любую музыкальную продукцию, а также предоставлять рекламные услуги и проводить исследования в сфере маркетинга, передает «Газета.ru».

Накануне в Арбитражный суд Москвы поступил иск художника Никаса Сафронова к маркетплейсу Wildberries. Причиной недовольства деятеля искусства стало использование его рисунков и логотипов. Сафронов обратил внимание на некоторые товары маркетплейса и обнаружил незаконное использование.

В конце марта компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», зарегистрировала новую версию товарного знака. Новый логотип представляет собой строчную букву «б» с точкой рядом. Согласно сведениям на портале Роспатента, заявка на регистрацию торгового знака была подана в июле 2022 года.

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