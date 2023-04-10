Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Известия»: В Госдуме предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете

Ирэна Колесова
Общество
«Известия»: В Госдуме предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете
Фото: Pexels

Депутаты Госдумы предлагают лицензировать деятельность блогеров, которые занимаются продвижением и продажей своих бизнес-тренингов в интернете. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Она выдвинула инициативу об усилении контроля за работой онлайн-тренеров. Кроме того, Лантратова призвала сформировать или назначить орган, который возьмет на себя модерацию работы таких коучей в России.

По словам депутата, делать это в стране необходимо. Огромное количество россиян уже попалось на удочки недобросовестных тренеров. При этом работа интернет-коуча пока не подлежит никакой регулировке, блогеры могут продавать то, что захотят сами. Получается, что если такие тренеры обманут человека, то практически невозможно заставить их понести за это ответственность.

Лантратова добавила, что у Роспотребнадзора пока не появилось действенных механизмов бороться с теми, кто предоставляет людям недостоверную информацию. К тому же, добавила депутат, никаких конкретных требований к представителям подобной профессии в стране нет.

В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

Госдума Интернет Блогеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте