«Известия»: В Госдуме предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете

Фото: Pexels

Депутаты Госдумы предлагают лицензировать деятельность блогеров, которые занимаются продвижением и продажей своих бизнес-тренингов в интернете. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Она выдвинула инициативу об усилении контроля за работой онлайн-тренеров. Кроме того, Лантратова призвала сформировать или назначить орган, который возьмет на себя модерацию работы таких коучей в России.

По словам депутата, делать это в стране необходимо. Огромное количество россиян уже попалось на удочки недобросовестных тренеров. При этом работа интернет-коуча пока не подлежит никакой регулировке, блогеры могут продавать то, что захотят сами. Получается, что если такие тренеры обманут человека, то практически невозможно заставить их понести за это ответственность.

Лантратова добавила, что у Роспотребнадзора пока не появилось действенных механизмов бороться с теми, кто предоставляет людям недостоверную информацию. К тому же, добавила депутат, никаких конкретных требований к представителям подобной профессии в стране нет.

В марте этого года сразу два российских топ-блогера с многомиллионной аудиторией стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».