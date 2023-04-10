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Приметы и советы

Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Наши тушканчики уже достаточно проспали, похудели, и зоологи достали их из холодильника. Зверьки приходят в себя постепенно, потихоньку начинают двигаться, — говорится в сообщении.

За время спячки грызуны теряют порядка четверти своей массы, а до нее вес большой особи составляет примерно 400 граммов. У спящего зимой тушканчика снижается частота сердцебиения с 300 ударов в минуту до 5–6.

Однако если долго смотреть на зверька, то можно увидеть, как он шевелит своими лапками и дышит. Во время спячки зоологи наблюдают за грызунами, взвешивают их и, если они сильно похудели, будят и откармливают, передает агентство городских новостей «Москва».

Зверьки заснули на зиму 2 декабря, тогда их традиционно поместили в холодильник в свои персональные домики, обтянутые поролоном.

Одними из первых после спячки в Московском зоопарке проснулись бурундуки. После спячки в вольере грызунов можно заметить небольшой беспорядок. Скорлупа от орехов и сухая трава оказались разбросаны по домику по причине не очень глубокого сна животных.

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