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Приметы и советы

Современную систему раннего обнаружения дыма установили в поездах «Москва-2020»

Лейла Алиева
Город
Современную систему раннего обнаружения дыма установили в поездах «Москва-2020»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Современная система раннего обнаружения дыма, установленная в поездах «Москва-2020», автоматически сообщает машинисту о нештатной ситуации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 10 апреля.

— В поездах «Москва-2020», которые мы закупаем на протяжении последних лет, все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии. Кроме того, в составах мы устанавливаем аппаратуру для раннего обнаружения дыма: в автоматическом режиме она сообщит машинисту о нештатной ситуации и локализует ее, — отметил он.

В каждом поезде установлено по 15 тепловых датчиков, они расположены также в закрытых отсеках с оборудованием. Вместе с ними оборудованы модули порошкового пожаротушения, передает официальный сайт мэра Москвы.

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

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