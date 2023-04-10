Хакеры начали покупать рекламу в поисковиках, чтобы похитить деньги со счетов компаний

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Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в компании Bi.Zone.

— Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров, — рассказали в компании.

Отмечается, что мошенники используют SEO-продвижение, чтобы обмануть россиян. Они добавляют ключевые слова, которые используют в поисковых запросах бухгалтеры. Также хакеры оплачивают контекстную рекламу, чтобы ресурсы попадали на первую страницу поиска.

Руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин отметил, что с фейковых сайтов жертва загружает шаблоны документов, в результате чего в компьютере оказывается архив. После его открытия в систему загружается вредоносная программа, собирающая информацию о системе. Далее на компьютер устанавливается троянская программа и мошенники выводят средства со счетов фирмы, передает РИА Новости.

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