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Приметы и советы

Хакеры начали покупать рекламу в поисковиках, чтобы похитить деньги со счетов компаний

Никита Худяков
Общество
Хакеры начали покупать рекламу в поисковиках, чтобы похитить деньги со счетов компаний
Фото: pexels.com/Markus Spiske

Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в компании Bi.Zone.

— Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров, — рассказали в компании.

Отмечается, что мошенники используют SEO-продвижение, чтобы обмануть россиян. Они добавляют ключевые слова, которые используют в поисковых запросах бухгалтеры. Также хакеры оплачивают контекстную рекламу, чтобы ресурсы попадали на первую страницу поиска.

Руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин отметил, что с фейковых сайтов жертва загружает шаблоны документов, в результате чего в компьютере оказывается архив. После его открытия в систему загружается вредоносная программа, собирающая информацию о системе. Далее на компьютер устанавливается троянская программа и мошенники выводят средства со счетов фирмы, передает РИА Новости.

Россияне столкнулись с очередной мошеннической схемой на известных маркетплейсах. Аферисты выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов, а затем отменяют оформленные покупки. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки злоумышленников.

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