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Голливудская актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет

Лейла Алиева
Общество
Голливудская актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет
Фото: YouTube / The Late Late Show with James Corden

Голливудская актриса Хилари Суонк в 48 лет родила двойню — мальчика и девочку. Радостной новостью знаменитость поделилась в личном блоге в понедельник, 10 апреля.

— Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того! — написала актриса, сопроводив пост снимком новорожденных.

Недавно дочь певицы Славы Александра Морозова родила сына. О беременности Морозовой стало известно в январе 2023 года. Несколькими месяцами ранее дочь певицы вышла замуж.

Впервые стала мамой 12 марта и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут партнерские, потому что так она чувствовала себя спокойнее. Супруг знаменитости также переехал на время к ней в роддом. При этом пол будущего малыша пара узнала еще на ранних сроках беременности, но тщательно скрывала.

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