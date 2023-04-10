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Сергей Собянин: Социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тысяч человек

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тысяч человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За полтора года в столичных больницах социальную помощь предоставили 76 тысячам пациентам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 апреля.

— Раньше немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам. В прошлом году заработал проект, в рамках которого социальные координаторы оказывают адресную поддержку людям, — рассказал глава города.

Горожане обращаются по разным вопросам: поиск родственников, привезти документы, помочь с их оформлением, договориться об уходе на дому или получить психологическую помощь. В своем Telegram-канале Собянин отметил важность работы соцкоординаторов, так как одиноким и пожилым людям после тяжелой операции важно знать, что если рядом нет близких, им всегда есть к кому обратиться.

В этом году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а в 124 поликлиниках подойдут к концу работы по реконструкции. Так, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.

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