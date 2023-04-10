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Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения двух детей в квартире с телами родителей

Степан Жирнов
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Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения двух детей в квартире с телами родителей
Фото: Пресс-служба Совфеда
Московская область, Домодедово, Рабочая улица Карта всех событий

В Подмосковье два малолетних ребенка оказались запертыми в квартире с телами родителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, тела 42-летней женщины и 37-летнего мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на улице Рабочая в городе Домодедово. Вместе с ними были заперты два мальчика в возрасте одного года и двух лет.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законов о несовершеннолетних.

— Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, контролируются прокуратурой, — отметила Короткова.

Обнаруженные в квартире дети переданы близкому родственнику, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Другой похожий случай произошел в Химках. В квартире жилого дома обнаружили два тела без признаков насильственной смерти. В помещении также нашли пластиковую карту со следами неизвестного белого вещества.

Проверки Домодедово Московская область Смерть Дети
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