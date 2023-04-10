Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения двух детей в квартире с телами родителей
В Подмосковье два малолетних ребенка оказались запертыми в квартире с телами родителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 10 апреля.
По ее словам, тела 42-летней женщины и 37-летнего мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на улице Рабочая в городе Домодедово. Вместе с ними были заперты два мальчика в возрасте одного года и двух лет.
По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законов о несовершеннолетних.
— Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, контролируются прокуратурой, — отметила Короткова.
Обнаруженные в квартире дети переданы близкому родственнику, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Другой похожий случай произошел в Химках. В квартире жилого дома обнаружили два тела без признаков насильственной смерти. В помещении также нашли пластиковую карту со следами неизвестного белого вещества.