У пары канадских волков в зоопарке «Чудесный» в Приморье родился щенок
У пары канадских волков в зоопарке «Чудесный» в Уссурийске впервые родился детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Родителями стали Дженна и Болто. Для самки это были первые роды.
В зоопарке «Чудесный» зафиксировали весенний всплеск рождаемости. За последнее время на свет в зоосаду появились также еноты и шиншиллы, передает Федеральное агентство новостей.
Сотрудники «Чудесного» сообщили, что новорожденный малыш и мама прекрасно себя чувствуют. Они отметили, что Дженна не отходит от сына ни на секунду.
На «Городской ферме» ВДНХ в 2023 году появилась на свет черная овечка. Она родилась в домике-овчарне, в котором живет уличное стадо овец и коз. Роды прошли самостоятельно. Помощь ветеринарных врачей не понадобилась.
В Московском зоопарке впервые появилась на свет лучистая черепаха. Размножения этого вида в зоосаду добивались три года. За это время специалисты получили четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Новорожденный детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составила пять сантиметров.