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У пары канадских волков в зоопарке «Чудесный» в Приморье родился щенок

Полина Пашкина
Общество
У пары канадских волков в зоопарке «Чудесный» в Приморье родился щенок
Фото: Unsplash

У пары канадских волков в зоопарке «Чудесный» в Уссурийске впервые родился детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Родителями стали Дженна и Болто. Для самки это были первые роды.

Видео: Telegram / Зоопарк «Чудесный»

В зоопарке «Чудесный» зафиксировали весенний всплеск рождаемости. За последнее время на свет в зоосаду появились также еноты и шиншиллы, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники «Чудесного» сообщили, что новорожденный малыш и мама прекрасно себя чувствуют. Они отметили, что Дженна не отходит от сына ни на секунду.

На «Городской ферме» ВДНХ в 2023 году появилась на свет черная овечка. Она родилась в домике-овчарне, в котором живет уличное стадо овец и коз. Роды прошли самостоятельно. Помощь ветеринарных врачей не понадобилась.

В Московском зоопарке впервые появилась на свет лучистая черепаха. Размножения этого вида в зоосаду добивались три года. За это время специалисты получили четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. Новорожденный детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составила пять сантиметров.

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