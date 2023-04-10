Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росгвардейцы задержали пьяного лихача на «ГАЗели» на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы задержали пьяного лихача на «ГАЗели» на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве
Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На востоке столицы пьяный водитель «ГАЗели» пытался выполнять опасные маневры на парковке. Его задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в понедельник, 10 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Открытом шоссе. Прохожие заметили, что на парковке водитель микроавтобуса марки «ГАЗ» выполняет опасные маневры и сообщили об этом патрулю Росгвардии.

Как только водитель заметил служебную машину, он попытался скрыться с места, случайно задев один из припаркованных автомобилей. Злоумышленника задержали после непродолжительного преследования. Им оказался 31-летний москвич с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейших разбирательств мужчину передали прибывшему на место происшествия наряду ГИБДД.

Другой пьяный мужчина совершил преступление на западе столицы. Молодой человек угнал машину, которую хозяин оставил без присмотра на заправке, а потом попал на ней в ДТП.

Автомобили Восточный административный округ (ВАО) ГИБДД пьяная езда Росгвардия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте