Росгвардейцы задержали пьяного лихача на «ГАЗели» на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На востоке столицы пьяный водитель «ГАЗели» пытался выполнять опасные маневры на парковке. Его задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в понедельник, 10 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Открытом шоссе. Прохожие заметили, что на парковке водитель микроавтобуса марки «ГАЗ» выполняет опасные маневры и сообщили об этом патрулю Росгвардии.

Как только водитель заметил служебную машину, он попытался скрыться с места, случайно задев один из припаркованных автомобилей. Злоумышленника задержали после непродолжительного преследования. Им оказался 31-летний москвич с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейших разбирательств мужчину передали прибывшему на место происшествия наряду ГИБДД.

Другой пьяный мужчина совершил преступление на западе столицы. Молодой человек угнал машину, которую хозяин оставил без присмотра на заправке, а потом попал на ней в ДТП.