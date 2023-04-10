Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» состоится с 28 мая по 2 июня

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С 28 мая по 02 июня 2023 года на территории Алтайского района Алтайского края состоится молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития».

Организатором форума является Правительство Алтайского края при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.

С 10 по 13 апреля служба занятости проведет масштабный марафон трудоустройства во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина. Участие в мероприятии примут десятки ведущих столичных компаний из разных сфер рынка. Они представят несколько тысяч вакансий для соискателей с разной квалификацией и опытом работы.

В 2022 году школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии. Учащиеся проходили серьезный отбор: писали «Арктический диктант» и эссе, затем участвовали в учебно-тренировочных сборах. По итогам конкурса в отряд отобрали семь человек.