Движение по Садовой-Спасской улице восстановлено после ДТП

Садовая-Спасская улица / Фото: Анна Быкова

Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Движение по Садовой-Спасской улице восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 10 апреля.

— Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц. Велосипедист попытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки не заметил нарушителя и сбил его. Инцидент попал на видео.

Еще одно ДТП произошло в Солнечногорске, на 63-м километре трассы М-10 «Россия». В результате столкновения двух грузовиков, у одного из них загорелась кабина. Водитель погиб на месте.