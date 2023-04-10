Детские и спортивные площадки приведут в порядок после зимы в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В рамках месячника весеннего благоустройства в Москве приведут в порядок после зимы все детские и спортивные площадки. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты в ходе работ тщательно промоют все элементы, игровое и спортивное оборудование на площадках. При необходимости части конструкций будут окрашены.

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Резиновые покрытия на площадках и территории вокруг них также приведут в порядок. Работы в рамках месячника весеннего благоустройства проходят во всех округах столицы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Во всех дворах также промывают беседки, скамейки, контейнерные площадки. При необходимости на них наносят дополнительную краску. Кроме того, специалисты приводят в порядок цветники и прогребают газоны.

В рамках весеннего месячника благоустройства специалисты также промывают фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводят ремонт входных групп, покраску цоколей.