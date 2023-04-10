Общежитие для птиц появилось в Москве

Москвичка Екатерина Ильичева на фоне арт-объекта, установленного в Даниловском районе / Фото: Никита Бессарабов / Вечерняя Москва

Москва, Духовской переулок, 17 Карта всех событий

В Даниловском районе, на территории одной из столичных компаний, появилось общежитие для птиц. «Вечерняя Москва» накануне выходных изучила необычную постройку.

Птичью многоэтажку установили по адресу: Духовской переулок, 17, на территории компании, сдающей в аренду помещения. В таком «многоквартирном» скворечнике могли бы поселиться десятки птиц. И конечно, за проживание им платить не пришлось бы. Однако многие птицы не любят шумных соседей и предпочитают уединение.

По словам заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Веры Струковой, это общежитие для птиц скорее арт-объект.

— Он создается для привлечения внимания людей к важности строительства искусственных гнездовий для птиц, — пояснила Вера Вячеславовна. — На природных территориях Москвы тоже есть похожие арт-объекты, например в Битцевском лесу. Конечно, воробьи могут занять несколько таких «квартир» сразу, но это все же исключение.

Искусственные гнездовья бывают разными. Все зависит от видов птиц, которые заселяются в такие дома. Есть скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники. В общем, названий — море. Домики отличаются размерами и формами.

Чтобы смастерить правильное искусственное гнездовье, нужно выбрать подходящие материалы: неструганые доски толщиной не менее двух сантиметров. Если все же используется струганый материал, надо во внутренней части домика сделать засечки. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться наружу, цепляясь за засечки своими коготками.

Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками. Лучше всего отдавать предпочтение природным оттенкам: черному, серому, зеленому, бежевому, коричневому.

СПРАВКА

В Международный день птиц, 1 апреля, Мосприрода запустила акцию по развешиванию искусственных гнездовий «Каждому пернатому доступное жилье». Все желающие могут присоединиться к ней по 31 октября. В 2022 году в этой акции приняли участие около 200 человек — специалистов и добровольцев, которые починили или развесили около 400 искусственных гнездовий.