Неизвестный открыл стрельбу по людям в центре американского Луисвилла

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Множество человек пострадало в результате стрельбы в центре американского города Луисвилл, штат Кентукки. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

— Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района. Есть многочисленные пострадавшие, — говорится в Twitter ведомства.

По данным СМИ, в настоящее время в городе все еще слышны выстрелы и звуки полицейских сирен.

Стрельба в христианской школе произошла 28 марта в городе Нэшвилл в штате Теннесси. 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом.

Выпускница христианской школы убила троих детей, двоих учителей и сторожа. После этого ее успели остановить сотрудники полиции.